Новости
Новости
St
Минобороны России обвинило Пентагон в создании «очагов инфекций» в Европе
Ведомство продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран undefined
Новости

Минобороны России обвинило Пентагон в создании «очагов инфекций» в Европе

Ведомство продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран

В Пентагоне изучают основные виды комаров и клещей, переносящих такие эпидемически-значимые инфекции, как лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его утверждению, США создают «искусственные очаги природно-очаговых инфекций» в Европе.


Генерал указал, что в целях массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности двойного назначения, в частности, биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс.


Представитель Минобороны считает, что в Пентагоне «успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания». Такая методика помогает в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами, пояснил Кириллов.


Он обратил внимание, что характер распространения переносчиков неконтролируем. В эпидемический процесс «могут быть вовлечены целые страны и регионы», полагает генерал.


Кириллов также напомнил, что в ходе проведения СВО были найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине работали «профильные научно-исследовательские организации Минобороны США».


В Минобороны России уже высказывали беспокойство ранее, что столь опасные исследования проводятся в профильных организациях как в США, так и в иных биолабораториях за рубежом, где изучается свыше 100 видов клещей и комаров.


В апреле в Минобороны РФ заявили, что исследуют 240 патогенов опасных болезней, найденных в украинских биологических лабораториях. Среди них — патогены холеры и сибирской язвы, уточнили в российском оборонном ведомстве.


Украинский лидер Владимир Зеленский ранее опровергал версию Москвы, что на территории его страны США реализуют свои военно-биологические программы. По заверению Зеленского, лаборатории на Украине остались еще со времен Советского Союза и «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Белом доме также называли обвинения Минобороны РФ необоснованными.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Минобороны России рассказали об опасности американских боевых комаров

В ведомстве сообщают, что в США научились инфицировать 89 видов комаров и 12 видов клещей 19 июня 2023
Dailystorm - В Минобороны России рассказали об опасности американских боевых комаров
#минобороны рф #сша #украина #европа #инфекция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»