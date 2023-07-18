В Пентагоне изучают основные виды комаров и клещей, переносящих такие эпидемически-значимые инфекции, как лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его утверждению, США создают «искусственные очаги природно-очаговых инфекций» в Европе.





Генерал указал, что в целях массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности двойного назначения, в частности, биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс.





Представитель Минобороны считает, что в Пентагоне «успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания». Такая методика помогает в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами, пояснил Кириллов.





Он обратил внимание, что характер распространения переносчиков неконтролируем. В эпидемический процесс «могут быть вовлечены целые страны и регионы», полагает генерал.





Кириллов также напомнил, что в ходе проведения СВО были найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине работали «профильные научно-исследовательские организации Минобороны США».





В Минобороны России уже высказывали беспокойство ранее, что столь опасные исследования проводятся в профильных организациях как в США, так и в иных биолабораториях за рубежом, где изучается свыше 100 видов клещей и комаров.





В апреле в Минобороны РФ заявили, что исследуют 240 патогенов опасных болезней, найденных в украинских биологических лабораториях. Среди них — патогены холеры и сибирской язвы, уточнили в российском оборонном ведомстве.





Украинский лидер Владимир Зеленский ранее опровергал версию Москвы, что на территории его страны США реализуют свои военно-биологические программы. По заверению Зеленского, лаборатории на Украине остались еще со времен Советского Союза и «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Белом доме также называли обвинения Минобороны РФ необоснованными.