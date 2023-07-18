Трамп заявил, что ему грозит арест по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст США прислал ему извещение, согласно которому он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Это всегда означает предъявление обвинений и арест, сообщил политик в своей социальной сети Truth Social.





По словам Трампа, Министерство юстиции Соединенных Штатов дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия высокому жюри.





Большое жюри в американской правовой системе утверждает обвинения, выдвинутые прокуратурой. Газета The New York Times ранее отмечала, что у экс-президента США есть возможность убедить присяжных в том, чтобы они отклонили все обвинения, но на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание писало, что Трамп вряд ли будет встречаться с жюри.





6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса из-за недовольства результатами президентских выборов. Они планировали сорвать утверждение результатов, согласно которым победил Байден.





Люди были уверены в массовых фальсификациях. Позднее экс-президент США назвал участников протестов «великими патриотами» своей страны.