Кремль анонсировал переговоры Путина и Лукашенко 23 июля

Президент России Владимир Путин 23 июля проведет встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. В анонсе сказано, что встреча состоится на территории России, однако точное место не называется.





В Кремле сообщили, что Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.





Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии также подтвердило встречу. Уточняется, что на повестке дня двух лидеров будет «широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем». В том числе речь о вопросах безопасности и международной повестки.





6 июля сам Лукашенко заявлял, что договорился встретиться с российским лидером в ближайшее время. По его словам, в ходе встречи лидеры в том числе обсудят ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, называющего себя ее основателем. Подробностей Лукашенко не привел.