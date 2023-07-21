В квартире в Москве нашли мертвым основателя сервиса доставки «Служба 77» Кудрякова

Основатель сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков был обнаружен мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Источник агентства в экстренных службах утверждает, что смерть предпринимателя не носит криминального характера. По предварительной информации, Кудряков умер от онкологического заболевания.





Собеседник агентства в экстренных службах подчеркнул, что следов насилия на теле бизнесмена не было обнаружено. Кудрякова нашли мертвым в квартире на Кудринской площади в Пресненском районе столицы, уточнил он.





Предпринимателю было 63 года. В начале 2000-х Кудряков создал и возглавил совет директоров компании «Служба 77». Она занималась доставкой продуктов и других товаров. Позднее компанию выкупил производитель биодобавок VIP Group. В результате этого Кудряков заработал 15 миллионов долларов.





Кроме того, предприниматель занимал должность первого замначальника Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области и некоторое время руководил торговой компанией в Норильске.





Ранее, 12 июля, в квартире в Москве была найдена мертвой дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, Наталья. Тело 45-летней женщины обнаружили спасатели, которые вскрыли дверь квартиры.





До этого в оперативные службы обратилась консьерж жилого дома в Трехгорном переулке. Женщина высказывала беспокойство, что дочь экс-губернатора не открывает дверь квартиры, хотя прежде жаловалась на состояние здоровья. Следов насильственной смерти не было замечено.