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Депутат Соболев заявил, что знал Стрелкова только с хорошей стороны, как «защитника Донбасса»
Ранее экс-главе Минобороны ДНР предъявили обвинения в экстремизме, сообщала его супруга Виктор Соболев
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Депутат Соболев заявил, что знал Стрелкова только с хорошей стороны, как «защитника Донбасса»

Ранее экс-главе Минобороны ДНР предъявили обвинения в экстремизме, сообщала его супруга

Виктор Соболев Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Жена экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила о задержании мужа. По ее словам, его обвиняют в экстремизме. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Daily Storm, что о Стрелкове слышал только хорошее, а в ситуации необходимо разобраться.


«В принципе, я знаю его только с хорошей стороны. Вот так вот лично не знаю, но по отзывам тех, кто с ним контактировал, общался… Какой он проявил экстремизм, не знаю. Тут нужно разбираться», — сказал Соболев.


Кроме того, депутат сравнил ситуацию со Стрелковым с Еленой Исинбаевой, называвшей свое звание майора «номинальным». Парламентарий указал, что от спортсменки тоже никто не ожидал, что она будет «лить грязь» на РФ.


«Я всегда знал, что она — гордость нашей страны, всегда отстаивала ее интересы, всегда с флагом была! И вдруг уехала в Испанию и льет сейчас грязь на нашу страну. Поэтому, что там случилось со Стрелковым, я не знаю. Я знаю, что он защищал интересы Донбасса, как это делает сейчас Российская Федерация во главе с президентом», — заключил Соболев.


Соратники Стрелкова ранее опубликовали в его Telegram-канале пост, в котором назвали сегодняшнее задержание «подрывом доверия населения страны к правоохранительным органам». По их словам, продолжением «нечестной борьбы» с ним несет крайне негативные последствия для РФ.


Супруга Стрелкова отмечала, что ранее у них дома проводили обыски, но она в это время отсутствовала. По ее словам, в настоящее время она не знает, куда именно доставили ее мужа.

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#стрелков #виктор соболев #рф
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