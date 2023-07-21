Депутат Соболев заявил, что знал Стрелкова только с хорошей стороны, как «защитника Донбасса»

Жена экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила о задержании мужа. По ее словам, его обвиняют в экстремизме. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Daily Storm, что о Стрелкове слышал только хорошее, а в ситуации необходимо разобраться.





«В принципе, я знаю его только с хорошей стороны. Вот так вот лично не знаю, но по отзывам тех, кто с ним контактировал, общался… Какой он проявил экстремизм, не знаю. Тут нужно разбираться», — сказал Соболев.





Кроме того, депутат сравнил ситуацию со Стрелковым с Еленой Исинбаевой, называвшей свое звание майора «номинальным». Парламентарий указал, что от спортсменки тоже никто не ожидал, что она будет «лить грязь» на РФ.





«Я всегда знал, что она — гордость нашей страны, всегда отстаивала ее интересы, всегда с флагом была! И вдруг уехала в Испанию и льет сейчас грязь на нашу страну. Поэтому, что там случилось со Стрелковым, я не знаю. Я знаю, что он защищал интересы Донбасса, как это делает сейчас Российская Федерация во главе с президентом», — заключил Соболев.





Соратники Стрелкова ранее опубликовали в его Telegram-канале пост, в котором назвали сегодняшнее задержание «подрывом доверия населения страны к правоохранительным органам». По их словам, продолжением «нечестной борьбы» с ним несет крайне негативные последствия для РФ.





Супруга Стрелкова отмечала, что ранее у них дома проводили обыски, но она в это время отсутствовала. По ее словам, в настоящее время она не знает, куда именно доставили ее мужа.