Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Боррель назвал «полным нонсенсом» обвинения России в невыполнении ЕС условий Москвы по зерновой сделке. Зампред Совбеза РФ назвал такие заявления Борреля «словесной диареей». Экс-президент также предложил Европе или выполнить обязательства перед Россией, или «умерить аппетит».





В новом посте в своем Telegram-канале Медведев выразил мнение, что Боррель на ровном месте обвиняет в непродлении зерновой сделки Москву, которая якобы «морит голодом планету» и лишает «мирных укробандеровцев их законного заработка».





По мнению зампреда Совбеза, самого главу европейской дипломатии следовало бы посадить на строгую диету, когда в рационе была бы «только вода, и все». Медведев назвал Борреля и его соратников «засранцами», которые ставят палки в колеса странам Африки в получении зерна и которые «сразу бегут в кусты», поскольку думают лишь об интересах «толстомордых европейцев».





Бывший президент России добавил, что Боррель и «его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях».





Ранее Боррель заявил, что «во всем винит Россию» и что прекращение выполнения зерновой сделки «создаст большие проблемы для значительного числа людей во всем мире». ЕС со своей стороны будет продолжать вывоз аграрной продукции с Украины сухопутным путем, говорил дипломат.





До этого, 17 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле пояснили, что сделка «остановилась», и Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.





В частности, российский президент Владимир Путин отмечал, что продолжение зерновой сделки в прежнем виде «потеряло всякий смысл», поэтому Москва и выступила против ее продления. Путин подчеркнул: России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия.