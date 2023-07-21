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Медведев рассказал о «словесной диарее» Борреля и предложил ему перейти на строгую диету
Зампред Совбеза призвал Европу или выполнить обязательства перед Россией по зерновой сделке, или «умерить аппетит» undefined
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Медведев рассказал о «словесной диарее» Борреля и предложил ему перейти на строгую диету

Зампред Совбеза призвал Европу или выполнить обязательства перед Россией по зерновой сделке, или «умерить аппетит»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Боррель назвал «полным нонсенсом» обвинения России в невыполнении ЕС условий Москвы по зерновой сделке. Зампред Совбеза РФ назвал такие заявления Борреля «словесной диареей». Экс-президент также предложил Европе или выполнить обязательства перед Россией, или «умерить аппетит».


В новом посте в своем Telegram-канале Медведев выразил мнение, что Боррель на ровном месте обвиняет в непродлении зерновой сделки Москву, которая якобы «морит голодом планету» и лишает «мирных укробандеровцев их законного заработка». 


По мнению зампреда Совбеза, самого главу европейской дипломатии следовало бы посадить на строгую диету, когда в рационе была бы «только вода, и все». Медведев назвал Борреля и его соратников «засранцами», которые ставят палки в колеса странам Африки в получении зерна и которые «сразу бегут в кусты», поскольку думают лишь об интересах «толстомордых европейцев».


Бывший президент России добавил, что Боррель и «его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях».


Ранее Боррель заявил, что «во всем винит Россию» и что прекращение выполнения зерновой сделки «создаст большие проблемы для значительного числа людей во всем мире». ЕС со своей стороны будет продолжать вывоз аграрной продукции с Украины сухопутным путем, говорил дипломат.


До этого, 17 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле пояснили, что сделка «остановилась», и Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.


В частности, российский президент Владимир Путин отмечал, что продолжение зерновой сделки в прежнем виде «потеряло всякий смысл», поэтому Москва и выступила против ее продления. Путин подчеркнул: России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия.

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Почему Европа не может помочь Украине с вывозом зерна

Вице-президент Зернового союза Александр Корбут рассказал о неготовности восточноевропейских железных дорог к транзиту 19 июля 2023
Dailystorm - Почему Европа не может помочь Украине с вывозом зерна
#зерновая сделка #дмитрий медведев #евросоюз #боррель
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