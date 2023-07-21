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В Кремле заявили, что пока не комментируют отказ депутатов повысить нижний предел призывного возраста до 21 года
Этот вопрос обсуждают парламентарии, подчеркнул Песков undefined
Новости

В Кремле заявили, что пока не комментируют отказ депутатов повысить нижний предел призывного возраста до 21 года

Этот вопрос обсуждают парламентарии, подчеркнул Песков

В Госдуме сейчас ведутся дискуссии на тему повышения нижнего порога призывного возраста до 21 года, и точка зрения экспертов из Минобороны является основополагающей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в настоящий момент ничего не может сказать по этой теме. 


Также Песков призвал журналистов и общественность «на этой стадии обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны». 


Ранее, 21 июля, председатель думского комитета по обороне Картаполов сообщил, что возраст срочной службы для россиян будет увеличен до 30 лет. Поправка уже поддержана комитетом. 


Нижний порог не будет увеличен до 21 года, как заявлялось ранее. Картаполов также отметил, что эти нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года, а заработают с весны 2024 года. По словам депутата, нижний предел призывного возраста решено оставить на прежней отметке, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

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#песков #призывники #госдума
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