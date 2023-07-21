Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с сентября 2022 года

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Ранее она была на уровне 7,5%. Данный показатель не менялся с сентября прошлого года. В Центробанке объяснили это решение усилением инфляционного давления.





Ставка увеличена на 100 базисных пунктов. В ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году. Она при этом вернется к 4% в 2024 году, считают в регуляторе.





В пресс-релизе ЦБ указывается, что «увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов». Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, заключили в Банке России.





В последний раз ЦБ повышал ставку в конце февраля прошлого года — тогда, вскоре после начала СВО на Украине и заморозки золотовалютных резервов РФ на Западе, регулятор экстренно увеличил ее с 9,5% до 20%.





По оценке на 17 июля, годовая инфляция выросла до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне, уточнили в ЦБ. Показатель пока находится даже ниже цели в 4%, но это связано с высокой базой 2022 года, когда цены резко пошли вверх после начала СВО и введения жестких ограничений со стороны ЕС и США.





Всего за июнь российский рубль упал к доллару на 10,4%. В июле тренд продолжился, и в отдельные дни российская валюта торговалась выше отметки в 92 к американской. Днем 21 июля доллар торгуется в районе 90 рублей.





В ЦБ сообщили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».