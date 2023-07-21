Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с сентября 2022 года

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Ранее она была на уровне 7,5%. Данный показатель не менялся с сентября прошлого года. В Центробанке объяснили это решение усилением инфляционного давления.
Ставка увеличена на 100 базисных пунктов. В ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году. Она при этом вернется к 4% в 2024 году, считают в регуляторе.
В пресс-релизе ЦБ указывается, что «увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов». Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, заключили в Банке России.
В последний раз ЦБ повышал ставку в конце февраля прошлого года — тогда, вскоре после начала СВО на Украине и заморозки золотовалютных резервов РФ на Западе, регулятор экстренно увеличил ее с 9,5% до 20%.
По оценке на 17 июля, годовая инфляция выросла до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне, уточнили в ЦБ. Показатель пока находится даже ниже цели в 4%, но это связано с высокой базой 2022 года, когда цены резко пошли вверх после начала СВО и введения жестких ограничений со стороны ЕС и США.
Всего за июнь российский рубль упал к доллару на 10,4%. В июле тренд продолжился, и в отдельные дни российская валюта торговалась выше отметки в 92 к американской. Днем 21 июля доллар торгуется в районе 90 рублей.
В ЦБ сообщили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
Ключевая ставка — основной показатель, исходя из которого рассчитываются все ставки: по кредитам, депозитам, ипотеке и всему прочему. Это фактически процентная ставка, по которой банки могут кредитоваться ЦБ. Когда она повышается, все остальные ставки тоже начинают повышаться вслед за ней, заявил ранее Daily Storm директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он отметил, что наблюдается расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, ускорение кредитования в последние месяцы.