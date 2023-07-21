Жена Стрелкова подтвердила его задержание

Супруга бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила, что мужа задержали представители Следственного комитета. Со слов Регинской, когда ее не было дома, супруга «вывели под руки и увезли в неизвестном направлении».





Она также сообщает, что мужу якобы выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»). Жена политика говорит, что узнала эту информацию от друзей, не называя имена источников. О местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил, пояснила Регинская.





В квартире Стрелкова сотрудники СКР проводят обыск, сообщает РБК со ссылкой на собеседников и адвоката политика Александра Молохова. Издание также отмечает, что по предварительным данным задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».









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