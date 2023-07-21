В Коми директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что на уроке ученик выстрелил однокласснику в лоб

Директор Эжвинской школы в Сыктывкаре раскаялась и получила штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что учитель ОБЖ не досмотрел за детьми во время стрельбы из пневматической винтовки. О случае, который произошел весной этого года, сообщила пресс-служба судов Республики Коми.





На перемене учитель ОБЖ без ведома руководства школы собрал группу из шести учащихся разных классов и повел их в подвал для проведения тренировки, рассказали в суде. Педагог оставил детей без присмотра, и один из ребят, перезаряжая винтовку, совершил самопроизвольный выстрел в одноклассника. Школьник был госпитализирован с кровотечением и пневматической пулей во лбу.





В октябре 2017 года в Сыктывкаре 13-летний подросток пронес в школу пневматический пистолет и ранил одноклассника. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Коми, выстрел произошел во время игры с пистолетом. Школьник получил ранения в области скулы и века.





13 февраля в Следственном управлении Следственного комитета по Республике Тыва сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который убил человека, приняв того за животное. Подозреваемый — депутат Верховного хурала Эчис-Балдир Нурзат.





По информации следствия, 12 февраля мужчина охотился в Эрзинском районе с огнестрельным ружьем «Егерь ВПО-114». Через тепловизор подозреваемый увидел в лесу некий объект и принял его за животное. Охотник выстрелил и попал в 38-летнего местного жителя, тот от полученных повреждений скончался на месте.