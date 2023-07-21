В комитете Госдумы по обороне заявили, что продлевать срок службы в армии до двух лет нет смысла

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продлевать срок службы в армии до двух лет нет никакой необходимости. Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода, а в течение следующих шести месяцев — «отработать их применение», убежден парламентарий.





Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев допустил, что новая волна частичной мобилизации возможна при увеличении оборотов промышленности РФ. Он пояснил, что сегодня «промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО».





Ранее, 21 июля, председатель думского комитета по обороне Картаполов сообщил, что возраст срочной службы для россиян будет увеличен с 18 до 30 лет. Поправка уже поддержана комитетом.





Нижний порог не будет увеличен до 21 года, как заявлялось ранее. Картаполов также отметил, что эти нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года, а заработают с весны 2024 года. По словам депутата, нижний предел призывного возраста решено оставить на прежней отметке, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».