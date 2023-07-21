Вратарь «ПСЖ» Доннарумма избит и ограблен в своем доме в Париже

Голкипер футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и его девушка были избиты неизвестными в своем доме в Париже. Об этом сообщает Actu17. Грабители забрали у звездного футболиста около 500 тысяч евро и скрылись.





По данным портала, инцидент произошел в ночь на 21 июля. Неизвестные проникли в дом Доннаруммы, когда голкипер и его девушка находились там, применили к ним насилие, связали и ограбили.





Источник издания утверждает, что бандиты якобы после этого похитили Доннарумму и его подругу. Однако паре удалось вырваться и укрыться в одном из отелей около дома. Сотрудники оказали футболисту и его девушке помощь и вызвали полицию.





К поиску преступников подключены силы отдела по борьбе с бандитизмом полиции Парижа. Самого Доннарумму, по предварительной информации, доставили в одну из больниц французской столицы в шоковом состоянии.





Джанлуиджи Доннарумма защищает цвета «ПСЖ» с лета 2021 года. С командой страж ворот дважды выиграл чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны. В составе итальянской сборной Доннарумма становился победителем Евро-2020 и дважды завоевал бронзовые медали Лиги наций (2021, 2023).