Семь человек пострадали в результате пожара в Москве, среди них четверо детей

В Москве произошел пожар в многоквартирном доме на Дмитровском шоссе. Семь человек пострадали, в их числе — четверо несовершеннолетних. Самой маленькой девочке — полтора года. Всего спасатели вытащили из огня девять человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.





Также с помощью подъемника пожарные спасли мужчину, когда его квартира была объята пламенем. Пожар локализовали в 09:52 мск.





20 ноября 2022 года на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, также известной как площадь трех вокзалов, произошел пожар. Погибли восемь человек.





Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, на площади 500 «квадратов» частично обрушились перекрытия между этажами. Причиной возгорания стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.