Путин заявил, что Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все ее условия

Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке, если все участники соглашения согласятся учесть и выполнить ранее поставленные требования. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства.





Российский лидер отметил, что продолжение зерновой сделки в прежнем виде «потеряло всякий смысл», поэтому РФ и выступила против ее продления. Путин подчеркнул, что России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия.





Среди условий также вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. В том числе, отметил президент, должны быть решены вопросы со страхованием российских судов и экспортных поставок, возобновление логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственных поставок удобрений из России в страны мира и сырья для их производства.





Базовым условием для возвращения РФ к сделке глава государства назвал восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Как только условия будут выполнены, «мы незамедлительно в сделку вернемся», указал Путин.





Глава государства также подчеркнул, что невыполнение Западом условий России — это наглость и бесцеремонность. По его словам, в том числе был подорван и авторитет руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом сделки. Президент отметил, что РФ проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая ее вновь и вновь, в то время как все остальные ее участники усилий не прикладывали, лишь требовали что-то.





При этом российский лидер обратил внимание, что в ООН прилагали усилия для выполнения всех условий, однако так и не смогли ничего добиться.





17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.