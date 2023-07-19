США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Пентагона. В пакет войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и многое другое.





В очередной пакет также включат снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.





Прошлый пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов бы выделен Украине 7 июля. В него впервые вошли кассетные боеприпасы, которые у Вашингтона долгое время просил Киев.





21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительно 1,3 миллиарда долларов помощи. По его словам, 520 миллионов долларов пойдут на восстановление энергетики, а еще 657 миллионов — на модернизацию аэропортов и иной важной инфраструктуры.





Оставшиеся средства направлены на цифровизацию таможенной системы и борьбу с коррупцией, а также помощь украинскому бизнесу.