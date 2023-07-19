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NBC: Трампу предъявили обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия
Обвинения включают сговор с целью обмана США undefined
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NBC: Трампу предъявили обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

Обвинения включают сговор с целью обмана США

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило экс-президенту Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом рассказал американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники, знакомые с письмом гособвинения.


Минюст США подозревает Трампа в преступном сговоре с целью обмана США, оказании давления на свидетелей и умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона. Решение об утверждении данных обвинений будет принимать большое жюри.


Трамп на фоне сообщений об обвинениях заявил об атаке на его юристов на «невиданном ранее уровне». Он также добавил, что любой юрист, который его представляет, является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».


Накануне сам экс-президент заявил, что Минюст США прислал ему извещение, согласно которому он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Это всегда означает предъявление обвинений и арест, сообщал политик в своей социальной сети Truth Social.


6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса из-за недовольства результатами президентских выборов. Они планировали сорвать утверждение результатов, согласно которым победил Байден.


Люди были уверены в массовых фальсификациях. Позднее экс-президент США назвал участников протестов «великими патриотами» своей страны.

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