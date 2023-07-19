Минобороны России: Следующие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, будут рассматриваться российскими военными в качестве перевозчиков военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России, указав, что это связано с прекращением зерновой сделки и сворачиванием гумкоридора.





В оборонном ведомстве подчеркнули, что страны, которым принадлежат суда-нарушители, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.





В связи с принятым решением ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно объявлены опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения мореплавателям были изданы в установленном порядке.





17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.





15 июля Координационный центр ООН сообщил, что беднейшие страны и государства с доходом ниже среднего в рамках зерновой сделки получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы. Центр тогда признал, что большая часть продовольствия ушла в богатые страны и страны с доходом выше среднего.