Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает бойцов ВСУ в Киеве, сообщил, что потери украинских войск на фронте «ужасающие». Об этом он рассказал изданию Newsweek, подчеркнув, что в последнее время ВСУ теряют в три раза больше военных, чем несколько месяцев назад.





Называть точные цифры Крамер не стал, но указал, что всю информацию о потерях получает от знакомых, работающих в пункте приема раненых.





Американский ветеран выразил мнение, что украинские войска вряд ли когда-нибудь смогут «полностью встать на ноги». При этом он указал, что делать это им придется самостоятельно, так как поддержка со стороны западных союзников Украины «будет становиться все меньше и меньше».





16 июля президент Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход военной операции на Украине. По его словам, российские солдаты и офицеры проявляют героизм, на некоторых участках войска неожиданно для противника переходят в наступление и занимают выгодные позиции.





Украинская армия ведет контрнаступление с 4 июня. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 26 тысяч военных и 3000 единиц вооружения и не достигли целей ни на одном направлении. Среди потерянной военной техники противника — 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley.