Пригожин пообещал сделать Вооруженные силы Белоруссии «второй армией мира»

Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», выступил с обращением к бойцам организации, прибывшим в Белоруссию. В опубликованном в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» ролике он сказал, что пока им придется находиться на территории республики. За это время он пообещал сделать Вооруженные силы Белоруссии «второй армией мира».





Пригожин также заявил, что пока «вагнеровцы» будут в Белоруссии, они готовы «вступиться» за белорусскую армию в случае необходимости. Кроме того, Пригожин попросил бойцов обратить внимание на то, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев», а местные девушки и вовсе начали «шушукаться с вожделением, что «вагнера» приехали».





Бизнесмен призвал своих солдат «готовиться, повышать уровень» — и «в новый путь, в Африку». Бойцы ЧВК, возможно, вернутся в зону СВО, если будут уверены, что их «не заставят посрамить самих себя и их опыт».





24 июня Пригожин объявил, что «вагнеровцы» блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ России прекратила уголовное дело о попытке мятежа в отношении Пригожина.





27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию. По словам политика, «вагнеровцы» сейчас в своих лагерях. Лукашенко заявил, что в недавнем разговоре с ним Пригожин говорил о намерении «работать во благо России и выполнять свой долг до конца».