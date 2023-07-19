В парке Москвы нашли мертвым 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями

В парковой зоне в районе Каширского шоссе в Москве найдено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что тело с ножевыми ранениями нашли в колодце.





В прокуратуре Москвы рассказали, что с заявлением о пропаже ребенка 19 июля обратилась его мать. По словам женщины, ее сын вечером ушел гулять, но домой так и не вернулся. На месте работают правоохранители.





Telegram-канал «112» сообщил, что мальчик вышел на прогулку вместе со своим другом. Оба школьника сначала отправились на детскую площадку, а затем — в парк. Утверждается, что сотрудникам удалось отследить по камерам, что друг погибшего ребенка вышел из парка один.





Расследование данного инцидента находится на контроле в прокуратуре Москвы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство несовершеннолетнего»).





2 июля Следственное управление СК РФ по Оренбургской области сообщило, что пропавшая несколько дней назад в Сорочинске пятилетняя девочка была найдена мертвой недалеко от берега реки Самары. В ведомстве сообщали, что на теле погибшей не было видимых признаков насильственной смерти.