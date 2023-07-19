США пообещали помочь Украине с поставками зерна на мировые рынки

Вашингтон будет содействовать Киеву в поставках украинского зерна на мировые рынки. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге для журналистов. При этом отвечая на вопрос о применении ВМС США она сообщила, что ей «нечего объявить».





Жан-Пьер подчеркнула, что помощь Соединенных Штатов уже отражается в выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. По ее словам, кроме вооружения для ВСУ в него также включены средства для обеспечения безопасности украинских портов.





Кроме того, Агентство по международному развитию США ранее объявило о выделении Киеву еще 250 миллионов долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Жан-Пьер отметила, что руководство США предпринимает шаги, чтобы «помочь, чем может».





Жан-Пьер также сообщила, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления Минобороны РФ, что такие суда будут считаться перевозчиками военных грузов.





17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.





15 июля Координационный центр ООН сообщил, что беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего в рамках зерновой сделки получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы. Центр тогда признал, что большая часть продовольствия ушла в богатые страны и страны с доходом выше среднего.