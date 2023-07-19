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США пообещали помочь Украине с поставками зерна на мировые рынки
Власти страны не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты, после отмены сделки undefined
Новости

США пообещали помочь Украине с поставками зерна на мировые рынки

Власти страны не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты, после отмены сделки

Вашингтон будет содействовать Киеву в поставках украинского зерна на мировые рынки. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге для журналистов. При этом отвечая на вопрос о применении ВМС США она сообщила, что ей «нечего объявить».


Жан-Пьер подчеркнула, что помощь Соединенных Штатов уже отражается в выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. По ее словам, кроме вооружения для ВСУ в него также включены средства для обеспечения безопасности украинских портов.


Кроме того, Агентство по международному развитию США ранее объявило о выделении Киеву еще 250 миллионов долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Жан-Пьер отметила, что руководство США предпринимает шаги, чтобы «помочь, чем может».


Жан-Пьер также сообщила, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления Минобороны РФ, что такие суда будут считаться перевозчиками военных грузов.


17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.


15 июля Координационный центр ООН сообщил, что беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего в рамках зерновой сделки получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы. Центр тогда признал, что большая часть продовольствия ушла в богатые страны и страны с доходом выше среднего.

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Минобороны России: Следующие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

Решение вступит в силу с 20 июля 19 июля 2023
Dailystorm - Минобороны России: Следующие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
#зерно #украина #сша
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