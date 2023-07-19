США одобрили продажу ФРГ ракет AMRAAM и оборудования на 2,9 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM и сопутствующего оборудования на 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном Агентством по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.





В ведомстве сообщили, что правительство ФРГ намерено приобрести до 969 ракет. При этом главным подрядчиком выступит компания Raytheon — один из крупнейших поставщиков вооружения и техники для армии США.





Для реализации сделки не потребуется направлять в ФРГ представителей американского правительства или подрядчика. Пентагон заверяет, что продажа не повредит США и «не изменит базовый баланс сил в регионе».





В июне Пентагон сообщил, что компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM, в том числе для Украины. Отмечалось, что стоимость контракта, заключенного с Raytheon, составляет 1 151 111 454 долларов.





Контракт включает поставки ракет Великобритании, Болгарии, Бахрейну, Бельгии, Финляндии, Канаде, Венгрии, Италии, Нидерландам, Японии, Норвегии, Саудовской Аравии, Катару, Сингапуру, Южной Испании, Корее, Швейцарии, а также Украине.