Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Несколько сотен протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник и очевидца.





Никто из сотрудников шведского посольства не пострадал, пишет агентство. Представитель МИД королевства отказался комментировать произошедшее.





Протест у посольства организовали сторонники иракского священнослужителя Муктады ас-Садра. Акция прошла после того, как полиция в Швеции выдала разрешение на сожжение Корана и флага Ирака у посольства этой страны в Стокгольме.





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