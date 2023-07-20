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«Ъ»: Силовики начали проверку из-за листовок от украинских диверсантов в парфюмерии Avon
Может быть возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о финансировании терроризма undefined
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«Ъ»: Силовики начали проверку из-за листовок от украинских диверсантов в парфюмерии Avon

Может быть возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о финансировании терроризма

Полиция и Следственный комитет начали проверку из-за листовок в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, входит в состав украинской армии), найденных в посылках с товарами производителя косметики Avon. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.


Поводом для проверки стало обращение жителя Москвы в полицию. Он заказал для жены два парфюмерных набора через официальный сайт Avon. Посылку доставила курьерская служба. В коробках с парфюмерией содержалась краткая, но «агрессивная» информация о действиях России на Украине, и благодарность за покупку от РДК. В посылках также имелся QR-код, при сканировании которого можно попасть на один из Telegram-каналов военного формирования, пишет «Ъ».


Полиция выяснила, что парфюмерия с листовками, предположительно, поступила не с предприятия Avon в подмосковном Наро-Фоминске, а из Польши, указывает издание.


Правоохранители отправили листовки в АНО «Центр социокультурных экспертиз» (работал по делам Pussy Riot, националиста Максима Марцинкевича (Тесак) и других) на исследование. Эксперты пришли к выводу, что текст дискредитирует Российскую армию. В нем также нашли побуждения и призывы «к совершению негативных действий и негативной оценки в отношении представителей ВС РФ», а также в содействии организации, целью которой является «захват власти в РФ».


Могут быть заведены уголовные дела о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ), и финансировании терроризма, которое для граждан России будет связано с госизменой (статья 275), пишет газета.


Avon не прокомментировала случившееся. В Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» появилось заявление, что если россияне пользуются косметикой, то они «и есть сопротивление».


«Русский добровольческий корпус» сформирован летом 2022 года. Это подразделение неоднократно вторгалось на территорию Брянской и Белгородской областей.

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#специальная военная операция #русский добровольческий корпус #рф #рдк #украина
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