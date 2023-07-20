Девочка погибла при ударе украинского беспилотника по Крыму

Украинский беспилотник нанес удар по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма, погибла девочка-подросток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал поддержку ее семье.





В результате удара противника также повреждено четыре административных здания, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. На месте работают профильные службы. Глава Крыма не уточнил, по какому населенному пункту ударили ВСУ.





Крым регулярно подвергается ударам беспилотников. Так, 18 июля Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны уничтожила 17 дронов, еще 11 подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.





За день до этого нападению подвергся Крымский мост. По версии Национального антитеррористического комитета, объект атаковали два украинских надводных беспилотника. На мосту повреждено дорожное полотно. В момент ЧП на мосту находилась машина с семьей из Белгородской области. Муж и жена погибли, их дочь пострадала. Возбуждено дело о теракте. Киев не подтвердил напрямую причастность, но напомнил слова главы военной разведки Кирилла Буданова о Крымском мосте как «излишней конструкции».