Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, объявлена эвакуация 2000 человек

На полигоне в Кировском районе Крыма случился пожар, в связи с этим перекрыта трасса «Таврида». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.





Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыта часть дороги со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляется по региональной сети через города Старый Крым и поселок Первомайское, это старая керченская дорога, сообщил он в своем Telegram-канале.





В районе Первомайского и Старого Крыма нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу, на федеральную трассу можно вернуться за Феодосией, добавил Крючков. По его словам, на объездном пути хорошая дорога, «проблем не будет».





Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более 2000 человек, позже сообщил Аксенов. Развернут оперативный штаб, работают профильные службы, добавил он.













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