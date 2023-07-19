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Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, объявлена эвакуация 2000 человек
Транспорт перенаправляется по другой дороге, сообщили власти undefined
Новости

Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, объявлена эвакуация 2000 человек

Транспорт перенаправляется по другой дороге, сообщили власти

На полигоне в Кировском районе Крыма случился пожар, в связи с этим перекрыта трасса «Таврида». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.


Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыта часть дороги со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляется по региональной сети через города Старый Крым и поселок Первомайское, это старая керченская дорога, сообщил он в своем Telegram-канале.


В районе Первомайского и Старого Крыма нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу, на федеральную трассу можно вернуться за Феодосией, добавил Крючков. По его словам, на объездном пути хорошая дорога, «проблем не будет».


Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более 2000 человек, позже сообщил Аксенов. Развернут оперативный штаб, работают профильные службы, добавил он.




Заметка дополняется

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#таврида #крым #происшествие #сергей аксенов
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