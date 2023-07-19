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ТАСС: Группировка «Юг» применила новейшие танки «Армата» в СВО
При этом испытания боевой машины продолжаются, пишет агентство undefined
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ТАСС: Группировка «Юг» применила новейшие танки «Армата» в СВО

При этом испытания боевой машины продолжаются, пишет агентство

Российская группировка войск «Юг» применила в зоне спецоперации на Украине несколько новейших танков Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.


По словам собеседника агентства, военные хотели посмотреть, как «Армата» проявит себя в бою. После участия в боевых действиях танки вывели с передовой.


Другой источник сообщил, что боевая машина поступила на вооружение Южного военного округа. Он добавил, что все необходимые испытания танка еще продолжаются.


«Армату» впервые представили широкой публике на параде Победы в 2015 году. В декабре 2021-го госкорпорация «Ростех» сообщила о запуске серийного производства танка. О применении этой боевой машины в СВО Минобороны России не сообщало.

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Соловьев показал, как сидит в новейшем танке Т-14 «Армата» в зоне СВО

По словам телеведущего, танкисты проходят боевое слаживание 24 декабря 2022
Dailystorm - Соловьев показал, как сидит в новейшем танке Т-14 «Армата» в зоне СВО
#армата #специальная военная операция #украина #рф #танк
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