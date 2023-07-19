ТАСС: Группировка «Юг» применила новейшие танки «Армата» в СВО

Российская группировка войск «Юг» применила в зоне спецоперации на Украине несколько новейших танков Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.





По словам собеседника агентства, военные хотели посмотреть, как «Армата» проявит себя в бою. После участия в боевых действиях танки вывели с передовой.





Другой источник сообщил, что боевая машина поступила на вооружение Южного военного округа. Он добавил, что все необходимые испытания танка еще продолжаются.





«Армату» впервые представили широкой публике на параде Победы в 2015 году. В декабре 2021-го госкорпорация «Ростех» сообщила о запуске серийного производства танка. О применении этой боевой машины в СВО Минобороны России не сообщало.