Силовики задержали похитителя шестилетней девочки в Ростовской области, сам ребенок найден живым

В городе Шахты Ростовской области 18 июля пропала шестилетняя девочка. Ребенка увел с детской площадки неизвестный мужчина. Через несколько часов полицейские нашли пропавшую девочку дома у мужчины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, подозреваемый задержан, уточняет следственное управление СКР по Ростовской области.





О пропаже ребенка в полицию сообщила ее родственница. По словам женщины, она гуляла с девочкой во дворе и ненадолго отвлеклась, в это время ее увел неизвестный. Полицейские оперативно установили личность мужчины, его место жительства и выехали по адресу, где нашли пропавшую девочку живой, сообщила Волк. Ребенка осматривают медики.





Подозреваемый в похищении ребенка — местный житель 1981 года рождения. В ближайшее время мужчину допросит следователь, сообщает СУ СКР по Ростовской области.





Накануне в Сети появилось видео из магазина в Шахтах, где неизвестный покупает девочке сладости, а себе — пиво.