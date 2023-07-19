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Силовики задержали похитителя шестилетней девочки в Ростовской области, сам ребенок найден живым
Девочку осматривают медики undefined
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Силовики задержали похитителя шестилетней девочки в Ростовской области, сам ребенок найден живым

Девочку осматривают медики

В городе Шахты Ростовской области 18 июля пропала шестилетняя девочка. Ребенка увел с детской площадки неизвестный мужчина. Через несколько часов полицейские нашли пропавшую девочку дома у мужчины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, подозреваемый задержан, уточняет следственное управление СКР по Ростовской области.


О пропаже ребенка в полицию сообщила ее родственница. По словам женщины, она гуляла с девочкой во дворе и ненадолго отвлеклась, в это время ее увел неизвестный. Полицейские оперативно установили личность мужчины, его место жительства и выехали по адресу, где нашли пропавшую девочку живой, сообщила Волк. Ребенка осматривают медики.


Подозреваемый в похищении ребенка — местный житель 1981 года рождения. В ближайшее время мужчину допросит следователь, сообщает СУ СКР по Ростовской области.


Накануне в Сети появилось видео из магазина в Шахтах, где неизвестный покупает девочке сладости, а себе — пиво.

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В Оренбургской области пятилетнюю девочку нашли мертвой

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Dailystorm - В Оренбургской области пятилетнюю девочку нашли мертвой
#дети #происшествие #ростовская область #похищение
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