Главой российской «дочки» Danone стал зампред правительства Чечни Закриев

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон Россия». Об этом говорится в базе СПАРК, пишет ТАСС.





32-летний Закриев является зампредом правительства Чечни и возглавляет Минсельхоз республики с ноября 2020 года. На государственных постах находится с 2013 года.





Президент Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» французской Danone под временное управление Росимущества.





Компания заявила, что приняла к сведению решение российских властей. Производитель молочных продуктов добавил, что собирается принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера российской «дочки».





Danone в марте 2022 года объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. В октябре компания сообщила о начале передачи российских активов. В феврале РИА Новости писало, что Danone отобрала около 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, арабские и китайские инвесторы.