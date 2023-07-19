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Главой российской «дочки» Danone стал зампред правительства Чечни Закриев
На прошлой неделе Путин передал иностранные доли компании под управление Росимущества undefined
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Главой российской «дочки» Danone стал зампред правительства Чечни Закриев

На прошлой неделе Путин передал иностранные доли компании под управление Росимущества

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон Россия». Об этом говорится в базе СПАРК, пишет ТАСС.


32-летний Закриев является зампредом правительства Чечни и возглавляет Минсельхоз республики с ноября 2020 года. На государственных постах находится с 2013 года.


Президент Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» французской Danone под временное управление Росимущества.


Компания заявила, что приняла к сведению решение российских властей. Производитель молочных продуктов добавил, что собирается принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера российской «дочки».


Danone в марте 2022 года объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. В октябре компания сообщила о начале передачи российских активов. В феврале РИА Новости писало, что Danone отобрала около 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, арабские и китайские инвесторы.

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Путин передал иностранные доли в «дочках» Danone и «Балтики» под управление Росимущества

Дополнен указ о переходе активов «Юнипро» и «Фортум» под контроль государства 16 июля 2023
Dailystorm - Путин передал иностранные доли в «дочках» Danone и «Балтики» под управление Росимущества
#чечня #компания #бизнес
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