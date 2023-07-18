Kyodo: КНДР, предположительно, запустила две баллистические ракеты

КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. Вскоре издание сообщило о втором пуске аналогичной ракеты Северной Кореей.





По данным южнокорейского агентства Yonhap, одна из ракет запущена в сторону Японского моря. При этом телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что обе ракеты, скорее всего, уже упали в воду.





На минувшей неделе КНДР осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Произведенный 12 июля пуск ракеты «Хвасон-18» стал рекордным для Северной Кореи — полет продлился около 74 минут.





Запуском руководил лично высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Эти испытания, как сообщалось, были призваны подтвердить эксплуатационную надежность и техническую состоятельность баллистических ракет и «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран».





На следующий день постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где заявил, что испытания ракет — реализация КНДР права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН.