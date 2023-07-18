В Госдепе заявили о непричастности США к атаке на Крымский мост

Утверждения о том, что Соединенные Штаты причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопросы представителей СМИ.





18 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в контексте атаки на Крымский мост обвинил США в покрывательстве ВСУ, подчеркнув, что такое поведение делает США причастными к преступлениям Киева. По его словам, об этом свидетельствуют слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинская сторона сам решает, как вести военные действия.





Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов около 04:20 мск. В Минтрансе заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Сами конструкции пролетов находятся на опорах, которые не получили повреждений, добавили в ведомстве.





В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Дочь семейной пары ранена, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.





В Национальном антитеррористическом комитете возложили ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. Следственный комитет в связи с произошедшим уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт».