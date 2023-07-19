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Казак Кум рассказал, что на Кинбурнской косе в Херсонской области сбили один из последних беспилотников Bayraktar
Это был разведывательный аппарат, заявил доброволец undefined
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Казак Кум рассказал, что на Кинбурнской косе в Херсонской области сбили один из последних беспилотников Bayraktar

Это был разведывательный аппарат, заявил доброволец

Российские военные сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar. Об этом РИА Новости сообщил замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум.


По его словам, сбитый БПЛА был не ударным, а разведывательным, он фиксировал перемещение российских сил. Беспилотник летел из Очакова Николаевской области, сказал казак.


В составе Украины Кинбурнская коса входила в Николаевскую область. По итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью стала частью России.


В конце марта зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Bayraktar «оказался так себе» в зоне конфликта на Украине. По его словам, «сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно».

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#херсонская область #специальная военная операция #украина #рф
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