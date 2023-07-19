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Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного в России агента украинской разведки
Мужчина также оштрафован на 500 тысяч рублей undefined
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Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного в России агента украинской разведки

Мужчина также оштрафован на 500 тысяч рублей

Агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык приговорен Западным судом к 12 годам лишения свободы. Цилык был задержан в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Мужчина также оштрафован Западным окружным военным судом на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.


Источник агентства рассказал, что Цилык признал свою вину частично и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений».


При этом первые три года украинский агент проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в колонии строгого режима, уточнил собеседник.


По сведениям ФСБ, житель Киевской области Александр Цилык 1998 года рождения планировал совершить подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. После задержания мужчина признался, что был завербован украинской разведкой.


Спецслужбы выяснили, что для оборудования схронов и переправки в РФ самодельной взрывчатки мужчина в сопровождении представителей ГУР Минобороны Украины нелегально пересек государственную границу России.


В ходе повторного прибытия в РФ Цилык был задержан с поличным. Для перехода через границу мужчина использовал фальшивые документы, согласно которым якобы направлялся в Россию на лечение, уточнили ТАСС в суде.

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Готовил теракт: ФСБ задержала агента военной разведки Украины

Мужчина планировал совершить подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте 2 декабря 2021
Dailystorm - Готовил теракт: ФСБ задержала агента военной разведки Украины
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