Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного в России агента украинской разведки

Агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык приговорен Западным судом к 12 годам лишения свободы. Цилык был задержан в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Мужчина также оштрафован Западным окружным военным судом на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.





Источник агентства рассказал, что Цилык признал свою вину частично и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений».





При этом первые три года украинский агент проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в колонии строгого режима, уточнил собеседник.





По сведениям ФСБ, житель Киевской области Александр Цилык 1998 года рождения планировал совершить подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. После задержания мужчина признался, что был завербован украинской разведкой.





Спецслужбы выяснили, что для оборудования схронов и переправки в РФ самодельной взрывчатки мужчина в сопровождении представителей ГУР Минобороны Украины нелегально пересек государственную границу России.





В ходе повторного прибытия в РФ Цилык был задержан с поличным. Для перехода через границу мужчина использовал фальшивые документы, согласно которым якобы направлялся в Россию на лечение, уточнили ТАСС в суде.