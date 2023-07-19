В Москве закрыли парки из-за ливней

Парки культуры и отдыха Москвы временно закрыты из-за непогоды, сообщает «Мосгорпарк». Также закрыт Московский зоопарк, говорится в Telegram-канале учреждения.





За прошедшие сутки в столице выпало 24 миллиметра осадков, это треть от месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, дожди продлятся до 18 часов 19 июля.





Из-за шквалистого ветра и ливней в Москве повалено около 70 деревьев, повреждено более 50 автомобилей, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Пострадавших нет.