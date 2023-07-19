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США введут санкции против Киргизии за помощь России в поставках беспилотников и оптических прицелов
Вашингтон считает, что Бишкек помогал Москве получать подсанкционные товары из Китая, Европы и Южной Кореи undefined
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США введут санкции против Киргизии за помощь России в поставках беспилотников и оптических прицелов

Вашингтон считает, что Бишкек помогал Москве получать подсанкционные товары из Китая, Европы и Южной Кореи

Американские власти в течение недели могут объявить о санкциях против Киргизии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP). По данным источников издания, Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках Москве подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи. Среди них беспилотники, оптические прицелы и полупроводники.


Собеседник газеты отмечает, что решение об ограничениях принимается после «месяцев безрезультативных визитов» в Бишкек дипломатов из США и стран Европы. По мнению источника, Киргизия «является наглядным примером того, как все факторы одновременно создают неприемлемо благоприятные условия для уклонения от санкций».


В статье издания говорится, что киргизскими компаниями было закуплено «чувствительной электроники» из Китая и Южной Кореи в феврале-марте на тысячи долларов. При этом, как утверждается, за аналогичный период из Бишкека в Москву оказалось экспортировано примерно такое же количество электроники.


Американская сторона полагает, что в большинстве своем закупщиками якобы являлись «известные поставщики российской оборонной промышленности». В прошлом году объем экспорта из Киргизии в РФ увеличился на 250%.


Посольство Киргизии в США сообщило изданию, что Бишкек придерживается международных норм, пресекает контрабанду и другие виды незаконной торговли.


Резкое увеличение объемов торговли с Москвой посольство объяснило совершенствованием систем отслеживания товаров. Дипломаты указали, что не учитывается «реальный экономический контекст», поскольку Россия и Киргизия являются членами ЕАЭС и РФ — один из основных торговых партнеров страны.

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В Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Информацию об этом опубликовало агентство 24.kg, но официального подтверждения данных сведений от силовиков и властей нет 5 июня 2023
Dailystorm - В Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота
#беспилотник #киргизия #сша #санкции
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