Новости
Новости
St
Полиция накрыла подпольное казино в Норильске
Оперативники изъяли компьютеры и деньги у организаторов незаконного бизнеса undefined
Новости

Полиция накрыла подпольное казино в Норильске

Оперативники изъяли компьютеры и деньги у организаторов незаконного бизнеса

В городе Норильске Красноярского края сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, организатором сомнительного бизнеса был 36-летний житель Норильска. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».


В сообщении МВД указывается, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили подпольное казино в одном из домов в центре Норильска. Оперативники ворвались в помещение, когда там находились посетители.


В Сети появились кадры, на которых видно, как в подвальном зале, оборудованном под казино, стоит много столов с компьютерами. Рядом с ними находятся местные жители, которые удивлены визитом правоохранителей в заведение.


В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что из помещения, в котором был проведен обыск, оперативники изъяли 17 компьютеров и денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей.


Теперь организатору противоправного бизнеса грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


В конце июня в городе Бердянске Запорожской области силовики выявили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинских военных. Правоохранители выяснили, что владельцы игорного заведения осуществляли свою деятельность через подставных лиц. Владелица помещения Тамара Баркарь сообщила силовикам, что оно было сдано в прошлом году под склад.


Ранее прокуратура Крыма сообщила, что перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. В ведомстве заявили, что лидер группировки привлек к незаконному «бизнесу» еще 30 человек, в том числе двоих подростков.


Местные жители организовали шесть подпольных клубов на территории Симферополя, Керчи и Ялты. Они работали с июня 2021-го по март 2022 года. В общей сумме злоумышленники за этот период обогатились на сумму, превышающую 70 миллионов рублей.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, прибыль от которого шла армии Украины

Его владельцы осуществляли деятельность через подставных лиц, установили правоохранители 28 июня 2023
Dailystorm - В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, прибыль от которого шла армии Украины
#красноярский край #полиция #казино
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»