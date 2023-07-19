Полиция накрыла подпольное казино в Норильске

В городе Норильске Красноярского края сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, организатором сомнительного бизнеса был 36-летний житель Норильска. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».





В сообщении МВД указывается, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили подпольное казино в одном из домов в центре Норильска. Оперативники ворвались в помещение, когда там находились посетители.





В Сети появились кадры, на которых видно, как в подвальном зале, оборудованном под казино, стоит много столов с компьютерами. Рядом с ними находятся местные жители, которые удивлены визитом правоохранителей в заведение.





В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что из помещения, в котором был проведен обыск, оперативники изъяли 17 компьютеров и денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей.





Теперь организатору противоправного бизнеса грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





В конце июня в городе Бердянске Запорожской области силовики выявили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинских военных. Правоохранители выяснили, что владельцы игорного заведения осуществляли свою деятельность через подставных лиц. Владелица помещения Тамара Баркарь сообщила силовикам, что оно было сдано в прошлом году под склад.





Ранее прокуратура Крыма сообщила, что перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. В ведомстве заявили, что лидер группировки привлек к незаконному «бизнесу» еще 30 человек, в том числе двоих подростков.





Местные жители организовали шесть подпольных клубов на территории Симферополя, Керчи и Ялты. Они работали с июня 2021-го по март 2022 года. В общей сумме злоумышленники за этот период обогатились на сумму, превышающую 70 миллионов рублей.