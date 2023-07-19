Разведка Украины заявила о своей причастности к пожару на полигоне в Крыму

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожар на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошел в результате операции Киева. Об этом пишет «РБК-Украина». В материале приводятся слова Буданова о том, что ГУР и ВСУ «провели операцию». Власти Крыма причину пожара на полигоне не называли. Глава республики Сергей Аксенов в своем видеообращении заверял, что ликвидацию последствий проведут «в кратчайшие сроки».





После появления заявления Буданова о якобы причастности Вооруженных сил Украины к пожару на полигоне в Крыму выступил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он опроверг то, что Буданов подтвердил причастность Киева к пожару на складе боеприпасов на полуострове.





ЧП в Кировском районе Крыма случилось утром 19 июля. По предварительной информации, возгорание произошло на складе с боеприпасами. В результате была перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километры.





С маршрутов в Феодосии сняли 15 автобусов, направив их к району ЧП. Власти временно эвакуируют более двух тысяч человек из четырех сел, развернут оперативный штаб.