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Разведка Украины заявила о своей причастности к пожару на полигоне в Крыму
Из-за ЧП был перекрыт местный участок трассы «Таврида» undefined
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Разведка Украины заявила о своей причастности к пожару на полигоне в Крыму

Из-за ЧП был перекрыт местный участок трассы «Таврида»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожар на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошел в результате операции Киева. Об этом пишет «РБК-Украина». В материале приводятся слова Буданова о том, что ГУР и ВСУ «провели операцию». Власти Крыма причину пожара на полигоне не называли. Глава республики Сергей Аксенов в своем видеообращении заверял, что ликвидацию последствий проведут «в кратчайшие сроки».


После появления заявления Буданова о якобы причастности Вооруженных сил Украины к пожару на полигоне в Крыму выступил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он опроверг то, что Буданов подтвердил причастность Киева к пожару на складе боеприпасов на полуострове.


ЧП в Кировском районе Крыма случилось утром 19 июля. По предварительной информации, возгорание произошло на складе с боеприпасами. В результате была перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километры.


С маршрутов в Феодосии сняли 15 автобусов, направив их к району ЧП. Власти временно эвакуируют более двух тысяч человек из четырех сел, развернут оперативный штаб.

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Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, объявлена эвакуация 2000 человек

Транспорт перенаправляется по другой дороге, сообщили власти 19 июля 2023
Dailystorm - Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, объявлена эвакуация 2000 человек
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