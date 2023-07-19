В Госдуме уличили в подлости Исинбаеву и предположили, что ее могли подкупить на Западе

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках с шестом Елена Исинбаева 17 июля заявила, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Она также написала в соцсетях, что никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а присвоенные ей звания (она майор) «носят номинальный характер». Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал Исинбаеву.





«Ну это подло просто по отношению к своей стране. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов», — сказал Daily Storm парламентарий.





«Я бы никогда не подумал, что такая великая спортсменка, которая достойно защищала честь нашей страны, вдруг отказывается от своей страны и делает такие заявления. Это не делает ей чести», — добавил он.





Исинбаева получила воинское звание майора в 2015 году. Тогда она подписала пятилетний контракт на службу в Российской армии и стала инструктором по легкой атлетике ЦСКА.





По словам Соболева, после инцидента с Исинбаевой не стоит отказываться от практики дачи воинских званий спортсменам. В пример он привел президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, в 1990 году ставшего полковником. Он несколько лет работал в спортивном комитете Минобороны СССР.





«У нас и Владислав Третьяк окончил [Военно-политическую] академию имени Ленина. Думаю, самый титулованный, известный наш спортсмен, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений», — сказал Соболев.





«Что ей мешало работать с молодежью, передавать опыт в рамках своей майорской должности? Ничего», — добавил депутат.





Комментируя недавние сообщения о жизни Исинбаевой в Испании, Соболев заявил Daily Storm, что не понимает, как можно переезжать на Запад: «С чем связано такое резкое изменение [риторики], я даже не понимаю. Тем более вот сейчас — в Испании она живет или что — смотреть-то на Запад тошно с их этой сменой пола, однополыми браками, бесчинствами ЛГБТ! Ну это же извращенцы! Это вырождение народа, нации, человечества в принципе».





Член думского комитета по обороне также предположил, что Исинбаевой могли «предложить хорошие деньги» за смену риторики, но давления на нее не было. Он добавил, что не верит до конца в историю со спортсменкой.





Соболев также выразил мнение, что российским властям не стоит отвечать на инцидент с Исинбаевой, в том числе лишать ее звания майора: «Это настолько мизерная и никчемная месть... Даже не стоит этим заниматься нормальному государству. Какие-то мелкие пакости — да не надо, пусть живет. Я бы просто не замечал ее, что она такая есть. Чем больше мы будем говорить об этом, тем больше рекламы. Если за ней кто-то стоит — а наверняка стоят какие-то спецслужбы, — только ей рекламу создаст, и все!»





21 июня Международный олимпийский комитет объявил о проверке в отношении Исинбаевой на ее связь с Российской армией. На следующий день стало известно, что спортсменка сможет остаться членом МОК. 7 июля испанская газета El Digital Sur сообщила, что Исинбаева живет на Тенерифе, через несколько дней издание выпустило второй материал о пребывании спортсменки на острове.





17 июля Исинбаева написала на своей странице во «ВКонтакте», что всегда была человеком мира и останется им. Ее обращение было адресовано тем, кто «распространяет фейковые статьи и информацию». В этом же посте она отвергла причастность к ВС РФ и назвала номинальным звание майора, а также сообщила о скором возвращении к работе в МОК.





18 июля, на следующий день после заявления Исинбаевой о возобновлении работы в Международном олимпийском комитете, организация подтвердила, что комиссия по этике не нашла оснований для применения санкций в отношении спортсменки. В МОК заявили, что с начала СВО Исинбаева не состояла в Вооруженных силах РФ и не поддерживала действия России на Украине.





Исинбаева публично поддерживала Владимира Путина на президентских выборах 2012-го и 2018 года. В 2020-м входила в рабочую группу по поправкам к Конституции.