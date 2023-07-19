Новости
Новости
St
В Госдуме уличили в подлости Исинбаеву и предположили, что ее могли подкупить на Западе
Олимпийская чемпионка заявила, что никогда не служила в ВС РФ, а присвоенные ей звания «носят номинальный характер» Коллаж: Daily Storm
Новости

В Госдуме уличили в подлости Исинбаеву и предположили, что ее могли подкупить на Западе

Олимпийская чемпионка заявила, что никогда не служила в ВС РФ, а присвоенные ей звания «носят номинальный характер»

Коллаж: Daily Storm

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках с шестом Елена Исинбаева 17 июля заявила, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Она также написала в соцсетях, что никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а присвоенные ей звания (она майор) «носят номинальный характер». Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал Исинбаеву.


«Ну это подло просто по отношению к своей стране. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов», — сказал Daily Storm парламентарий.


«Я бы никогда не подумал, что такая великая спортсменка, которая достойно защищала честь нашей страны, вдруг отказывается от своей страны и делает такие заявления. Это не делает ей чести», — добавил он.


Исинбаева получила воинское звание майора в 2015 году. Тогда она подписала пятилетний контракт на службу в Российской армии и стала инструктором по легкой атлетике ЦСКА.


По словам Соболева, после инцидента с Исинбаевой не стоит отказываться от практики дачи воинских званий спортсменам. В пример он привел президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, в 1990 году ставшего полковником. Он несколько лет работал в спортивном комитете Минобороны СССР.


«У нас и Владислав Третьяк окончил [Военно-политическую] академию имени Ленина. Думаю, самый титулованный, известный наш спортсмен, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений», — сказал Соболев.


«Что ей мешало работать с молодежью, передавать опыт в рамках своей майорской должности? Ничего», — добавил депутат.


Комментируя недавние сообщения о жизни Исинбаевой в Испании, Соболев заявил Daily Storm, что не понимает, как можно переезжать на Запад: «С чем связано такое резкое изменение [риторики], я даже не понимаю. Тем более вот сейчас — в Испании она живет или что — смотреть-то на Запад тошно с их этой сменой пола, однополыми браками, бесчинствами ЛГБТ! Ну это же извращенцы! Это вырождение народа, нации, человечества в принципе».


Член думского комитета по обороне также предположил, что Исинбаевой могли «предложить хорошие деньги» за смену риторики, но давления на нее не было. Он добавил, что не верит до конца в историю со спортсменкой.


Соболев также выразил мнение, что российским властям не стоит отвечать на инцидент с Исинбаевой, в том числе лишать ее звания майора: «Это настолько мизерная и никчемная месть... Даже не стоит этим заниматься нормальному государству. Какие-то мелкие пакости — да не надо, пусть живет. Я бы просто не замечал ее, что она такая есть. Чем больше мы будем говорить об этом, тем больше рекламы. Если за ней кто-то стоит — а наверняка стоят какие-то спецслужбы, — только ей рекламу создаст, и все!» 


21 июня Международный олимпийский комитет объявил о проверке в отношении Исинбаевой на ее связь с Российской армией. На следующий день стало известно, что спортсменка сможет остаться членом МОК. 7 июля испанская газета El Digital Sur сообщила, что Исинбаева живет на Тенерифе, через несколько дней издание выпустило второй материал о пребывании спортсменки на острове.


17 июля Исинбаева написала на своей странице во «ВКонтакте», что всегда была человеком мира и останется им. Ее обращение было адресовано тем, кто «распространяет фейковые статьи и информацию». В этом же посте она отвергла причастность к ВС РФ и назвала номинальным звание майора, а также сообщила о скором возвращении к работе в МОК.


18 июля, на следующий день после заявления Исинбаевой о возобновлении работы в Международном олимпийском комитете, организация подтвердила, что комиссия по этике не нашла оснований для применения санкций в отношении спортсменки. В МОК заявили, что с начала СВО Исинбаева не состояла в Вооруженных силах РФ и не поддерживала действия России на Украине.


Исинбаева публично поддерживала Владимира Путина на президентских выборах 2012-го и 2018 года. В 2020-м входила в рабочую группу по поправкам к Конституции. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Зеленский ввел санкции против олимпийской чемпионки Исинбаевой и компаний Пригожина

Также в черный список включен президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и ряд других спортсменов 27 февраля 2023
Dailystorm - Зеленский ввел санкции против олимпийской чемпионки Исинбаевой и компаний Пригожина
#виктор соболев #исинбаева #спорт
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»