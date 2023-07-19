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Мэр Одессы заявил о самой мощной атаке на город с начала СВО, Зеленский призвал усилить оборону местного порта
В Кремле ранее сообщили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку Украины на Крымский мост undefined
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Мэр Одессы заявил о самой мощной атаке на город с начала СВО, Зеленский призвал усилить оборону местного порта

В Кремле ранее сообщили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку Украины на Крымский мост

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что ночью город пережил самый масштабный удар с начала проведения СВО. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, написал в своем Telegram-канале, что поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры Одессы.


Мэр города на своей странице в Facebook*, в частности, посетовал: «Такого масштаба атаки мы не помним».


При этом Зеленский сообщил, что провел утреннее селекторное совещание, где поручил военным «усилить защиту людей и портовой инфраструктуры».


Оперативное командование ВСУ «Юг» ранее заявило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе после ударов Российской армии. 18 июля также сообщалось о взрывах в Одессе.


В Минобороны РФ ранее рассказали, что военные нанесли высокоточный удар в районе Одессы и Николаева по объектам, где планировались теракты против России беспилотными надводными аппаратами. В ведомстве назвали это групповым ударом возмездия в ответ на атаку на Крымский мост 17 июля.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам в Одессе — это удары возмездия за Крымский мост. По словам Пескова, в Кремле с самого начала знали, что это была террористическая акция, организованная киевским режимом.


Российский лидер Владимир Путин до этого провел совещание по ситуации на Крымском мосту и потребовал подготовить конкретные предложения по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта. Тогда Путин пообещал, что РФ не оставит атаку на Крымский мост без ответа, добавив, что Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

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В Кремле подтвердили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку на Крымский мост

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Dailystorm - В Кремле подтвердили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку на Крымский мост

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