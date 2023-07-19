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Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику
Россию на мероприятии представит Лавров undefined
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Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику

Россию на мероприятии представит Лавров

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом говорится в заявлении офиса президента ЮАР.


В БРИКС входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Китай. РФ станет единственной страной — участницей организации, чей лидер не будет лично присутствовать на саммите, сказано в сообщении офиса президента Южно-Африканской Республики. Встреча пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.


14 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что власти республики уговаривают Путина не приезжать на саммит БРИКС. Он объяснял это тем, что ЮАР ратифицировала Римский статут, основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который выдал ордер на арест российского лидера.


Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина 17 марта. Аналогичное решение было принято в отношении уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил Путина и Львову-Белову в военном преступлении — незаконной депортации и отправке детей с Украины в Россию. 

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Президент ЮАР заявил, что Путин прилетит на форум БРИКС

Он подчеркнул, что встреча пройдет в очном формате 14 июля 2023
Dailystorm - Президент ЮАР заявил, что Путин прилетит на форум БРИКС
#брикс #юар #путин #рф
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