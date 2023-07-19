МВД просит суд арестовать администратора Telegram- канала «Кремлевская прачка» Савинского

Следователи МВД просят арестовать еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Дениса Савинского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Тверском суде Москвы. Савинский является подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве. Ранее суд арестовал до 12 сентября другого администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» — бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова.





Источник утверждает, что в Тверской районный суд столицы уже поступило ходатайство следствия об избрании Савинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.





Другой фигурант дела о вымогательстве — экс-полковник ФСБ Михаил Поляков — был задержан силовиками в Москве в своей квартире 14 июля. Администратор «Кремлевской прачки» подозревается в вымогательстве денег у влиятельных политиков и бизнесменов, которым предлагалось платить за «блок на негатив» (за не публикацию сведений, которые могут нанести вред).





Поляков является заместителем директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». По версии следствия, в 2020-2023 годах мужчина получил крупную сумму от группы IT-компаний «Ланит» за «блок на негатив», писал РБК со ссылкой на Тверской суд.





Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» передавал ранее, что в этом деле о вымогательстве есть еще один подозреваемый — Александр Санин. Сообщалось, что якобы он вместе с Поляковым публиковал в каналах «Незыгарь», «Компромат групп» и на сайте «Компромата» ложные и дискредитирующие сведения о «Ланите» и требовал деньги за удаление публикаций. Сумма ущерба якобы составила 40 миллионов рублей.





Ранее Telegram-каналы «Силовики» и BRIEF сообщили, что не сотрудничали с экс-полковником ФСБ Поляковым. Таким образом они отреагировали на публикацию Telegram-канала «112» о задержании мужчины, в которой его назвали администратором этих ресурсов. В BRIEF заверили, что в их команде «не было и нет» человека с таким именем. Такую же позицию высказало руководство «Силовиков».