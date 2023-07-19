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Министр спорта Матыцин раскритиковал Исинбаеву за слова о «номинальном» звании майора
Чиновник назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к событиям, которые происходят в родной стране undefined
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Министр спорта Матыцин раскритиковал Исинбаеву за слова о «номинальном» звании майора

Чиновник назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к событиям, которые происходят в родной стране

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию, гражданской позиции и событиям, которые происходят в России. Так он отреагировал на недавнее заявление спортсменки о службе в Российской армии.


Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к словам Исинбаевой, необходимости в публичном осуждении заявления олимпийской чемпионки нет, сказал министр спорта журналистам в Госдуме. Он также отреагировал на слова спортсменки фразой «бог ей судья».


17 июля Исинбаева сообщила в соцсетях, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Спортсменка также заявила, что во время спортивной карьеры никогда не служила в Вооруженных силах России. Воинское звание майора, присвоенное ей за выступление в составе ЦСКА, Исинбаева назвала номинальным. Кроме того, спортсменка назвала себя «человеком мира».


Эти заявления олимпийская чемпионка сделала через несколько дней после того, как испанская газета El Digital Sur сообщила о ее переезде на Тенерифе. Издание опубликовало фотографии, как утверждается, Исинбаевой на острове.


Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm назвал подлым поведение спортсменки. Депутат также предположил, что Исинбаевой заплатили за смену позиции.

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В Госдуме уличили в подлости Исинбаеву и предположили, что ее могли подкупить на Западе

Олимпийская чемпионка заявила, что никогда не служила в ВС РФ, а присвоенные ей звания «носят номинальный характер» 19 июля 2023
Dailystorm - В Госдуме уличили в подлости Исинбаеву и предположили, что ее могли подкупить на Западе
#матыцин #исинбаева #спорт
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