Министр спорта Матыцин раскритиковал Исинбаеву за слова о «номинальном» звании майора

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию, гражданской позиции и событиям, которые происходят в России. Так он отреагировал на недавнее заявление спортсменки о службе в Российской армии.





Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к словам Исинбаевой, необходимости в публичном осуждении заявления олимпийской чемпионки нет, сказал министр спорта журналистам в Госдуме. Он также отреагировал на слова спортсменки фразой «бог ей судья».





17 июля Исинбаева сообщила в соцсетях, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Спортсменка также заявила, что во время спортивной карьеры никогда не служила в Вооруженных силах России. Воинское звание майора, присвоенное ей за выступление в составе ЦСКА, Исинбаева назвала номинальным. Кроме того, спортсменка назвала себя «человеком мира».





Эти заявления олимпийская чемпионка сделала через несколько дней после того, как испанская газета El Digital Sur сообщила о ее переезде на Тенерифе. Издание опубликовало фотографии, как утверждается, Исинбаевой на острове.





Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm назвал подлым поведение спортсменки. Депутат также предположил, что Исинбаевой заплатили за смену позиции.