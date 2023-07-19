На «Московские ярмарки» завозят дальневосточную рыбу и иркутский синий чай

«В основном у нас ценится рыба — это дикая кета. Очень вкусная, ее только попробуешь, одно объедение. Селедка очень хорошая. И в масле селедка очень хорошая, и в соли, и продукция у них вся отличная. Котлеты, голубцы, люля-кебаб и фарш у них из щуки тоже замечательные», — рассказала сотрудница ярмарки.





«Наша кета считается дикой, в ней очень много витаминов омега. Она вообще очень полезная, продукция без костей. Рыба производится в Хабаровском крае. Ждем всех покупателей к нам, приходите за нашей вкусной и ценной рыбкой», — добавила она.





На «Московских ярмарках» каждый желающий может найти себе продукты по душе от российских и зарубежных фермеров. Встретить можно и крайне необычные блюда, например, популярное на Дальнем Востоке пянсе — вкусная паровая булочка с начинкой из мяса или свежей капусты.





Кроме того, гости ярмарки могут приобрести разные сорта ароматного меда, чая и травяных сборов из российских регионов. Популярность у гостей снискал синий чай из Иркутской области. Он делается на основе черного, но с добавлением различных цветов, придающих ему шарм. И это далеко не весь ассортимент продукции на «Московских ярмарках»!





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей!





Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда приобретают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте.