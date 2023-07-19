Москвичам пообещали нестабильный август и потепление до 30 градусов

Конец июля в Москве будет теплым, а начало августа ознаменуется стартом тридцатиградусной жары. Таким прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с РИА Новости, уточнив, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, этот август будет нестабильным месяцем.





По словам синоптика, средняя температура в августе в центральных регионах России на 0,5-2 градуса превысит норму. При этом количество осадков может на 1-30% выйти за пределы нормы. В связи с этим ждать идеальной субтропической погоды «конских широт» москвичам не приходится, сказал Тишковец.





«Конские широты» — районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт, для которых характерны слабые ветра и штили. В эпоху парусного мореплавания это вызывало длительные задержки судов в пути, в том числе и из-за недостатка пресной воды. Морякам приходилось выбрасывать за борт лошадей, в связи с чем позднее и возникло такое название широт.





Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за «теплового взрыва» в Сахаре температура в Европе может достичь 50 градусов. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил Daily Storm, что жителям европейской части РФ можно не беспокоиться на этот счет. Температура будет даже на несколько градусов ниже нормы. А вот сибирякам стоит готовиться к жаре.