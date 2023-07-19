Новости
Новости
St
Москвичам пообещали нестабильный август и потепление до 30 градусов
Количество осадков может превысить месячную норму на 10-30% undefined
Новости

Москвичам пообещали нестабильный август и потепление до 30 градусов

Количество осадков может превысить месячную норму на 10-30%

Конец июля в Москве будет теплым, а начало августа ознаменуется стартом тридцатиградусной жары. Таким прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с РИА Новости, уточнив, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, этот август будет нестабильным месяцем.


По словам синоптика, средняя температура в августе в центральных регионах России на 0,5-2 градуса превысит норму. При этом количество осадков может на 1-30% выйти за пределы нормы. В связи с этим ждать идеальной субтропической погоды «конских широт» москвичам не приходится, сказал Тишковец.


«Конские широты» — районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт, для которых характерны слабые ветра и штили. В эпоху парусного мореплавания это вызывало длительные задержки судов в пути, в том числе и из-за недостатка пресной воды. Морякам приходилось выбрасывать за борт лошадей, в связи с чем позднее и возникло такое название широт.


Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за «теплового взрыва» в Сахаре температура в Европе может достичь 50 градусов. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил Daily Storm, что жителям европейской части РФ можно не беспокоиться на этот счет. Температура будет даже на несколько градусов ниже нормы. А вот сибирякам стоит готовиться к жаре.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#москва #погода #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»