Путин: Видеоигры должны воспитывать и прививать «неквасной патриотизм»

Компьютерные игры — это колоссальный бизнес, который должен помогать воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «неквасной патриотизм». Такую позицию президент России Владимир Путин озвучил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».





Отвечая участнице встречи, рассказавшей об индустрии компьютерных игр, глава государства подчеркнул, что это многомиллиардный бизнес, однако деньги — это не самое важное в данной сфере. По словам Владимира Путина, видеоигры сейчас «должны быть на стыке искусства и образования».





Российский лидер отметил, что игры должны помогать людям развиваться, «найти себя». Кроме того, их цель заключается в воспитании «широкого с гуманитарной точки зрения» патриотизма, подчеркнул глава государства.





Путин также поддержал идею участницы встречи о проведении второго сезона конкурса «Начни игру» в рамках международного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани в феврале 2024 года. Это мероприятие призвано объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров и всех тех, кто хотел бы начать собственную карьеру в индустрии компьютерных игр.





Выслушав вице-премьера Дмитрия Чернышенко, президент обратился к девушке и заявил, что озвученное ею предложение принимается, «будем работать».





В середине июня глава Института развития интернета Алексей Гореславский заявил о планах российских разработчиков видеоигр выходить на рынки Китая, Индии и Латинской Америки. Он сообщил Daily Storm, что страна и частные инвесторы готовы выделять средства для развития индустрии. Однако, как посетовал эксперт, не всегда хватает достойных проектов.