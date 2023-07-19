«Фонтанка»: Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан по делу о хищении около трех миллиардов рублей

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев задержан после обысков в Москве. Об этом пишет «Фонтанка». По данным издания, экс-чиновник является фигурантом уголовного дела о хищении около трех миллиардов рублей.





Портал сообщает, что дело против бывшего вице-губернатора, курировавшего в Петербурге сферу ЖКХ, возбуждено 17 июля по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».





Лавленцев задержан на 72 часа в соответствии с 91-й статьей УПК. Ходатайство о мере пресечения для него со стороны следствия пока не поступало в суд, заявил источник издания.





В ноябре прошлого года Арбитражный суд Московского округа арестовал счета Лавленцева почти на миллиард рублей. Это произошло в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» по иску ООО «Механизатор №1», писал портал «Деловой Петербург». По данным РБК, Лавленцев был связан со «Строй-Альянсом» через компанию «Горкапстрой», 50% которой принадлежало ему до мая 2020 года.





Предприниматель Владимир Лавленцев работал в Смольном при губернаторе Георгии Полтавченко. С мая 2013-го по октябрь 2014 года Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ, отвечал за городское хозяйство, жилищную политику, благоустройство и энергетику. С ноября 2015-го по ноябрь 2018 года он был главным федеральным инспектором по Москве. В ноябре 2021 года Лавленцев стал генеральным директором АО «Стройтрансгаз».





Кроме того, бывший вице-губернатор был связан со строительством «СКА-Арены» в Петербурге. Лавленцев являлся гендиректором компаний, занимавшихся сначала разработкой проекта спортивного объекта, а затем его возведением.





Одна из таких фирм — ГОРКА (бывший ГорКапСтрой), которую в 2006 году основал отец Лавленцева, пишет «Фонтанка». По информации издания, эта компания разрабатывала облик «СКА-Арены» и строила ее в качестве генподрядчика.