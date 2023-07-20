Чиновник из Мелитополя Сигута рассказал, что от Каховского водохранилища «остались лужицы»

Каховского водохранилища фактически больше не существует, от него «остались лужицы», заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, все вернулось «как в старые времена», до образования водоема, реки Днепр и Конка теперь идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водоема.





Сигута также сказал, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища. По его словам, она уже на метр ниже уровня забора.





Вода начала быстро уходить из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС 6 июня. В результате разрушения гидроэлектростанции и последующего затопления населенных пунктов по обе стороны Днепра погибли более 50 человек. Россия и Украина обвинили друг друга в атаке на Каховскую ГЭС.





Северо-Крымский канал до вхождения Крыма в состав России в 2014 году обеспечивал 90% потребностей полуострова в воде. В мае, после перехода Крыма под контроль Москвы, Киев перекрыл воду, поступавшую на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2022 года российские военные разблокировали канал, вода снова начала поступать в Крым.