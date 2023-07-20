13-летний подросток убил друга в Москве

Подросток убил своего 11-летнего друга в Москве. Подозреваемому 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Несовершеннолетний дал признательные показания, информирует Следственный комитет.





В квартире подозреваемого прошли обыски, там обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со «следами вещества бурого цвета», сообщает СКР. Прокуратура Москвы уточняет, что это кровь. На месте преступления нашли и изъяли нож.





19 июля мать ребенка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мальчика. Позже тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе. Он лежал в колодце.