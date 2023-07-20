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Австралия ввела санкции против 35 предприятий и 10 россиян и белорусов
Под ограничения подпали организации, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России», заявили в МИД страны undefined
Новости

Австралия ввела санкции против 35 предприятий и 10 россиян и белорусов

Под ограничения подпали организации, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России», заявили в МИД страны

Власти Австралии ввели новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии. Такое заявление сделала глава МИД страны Пенни Вонг. Попавшие в черный список россияне и белорусы «прямо или косвенно поддерживают вторжение на Украину», полагает австралийский министр.


Она уточнила, что ограничения вводятся против «35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов». Вонг рассказала, что решение о новых санкциях было принято «в тесной координации с нашими международными партнерами».


Оно, по мнению главы МИД, «должно оказать максимальное давление» на россиян и белорусов, поддерживающих проведение СВО на Украине. Также в черный список Австралии попали предприятия, которые имеют «важное экономическое и стратегическое значение для России», заключила министр.


В частности, ограничения коснулись компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование Российской армии, и организаций, занимающихся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.


Ограничения также затронули первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, омбудсмена Татьяну Москалькову, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина и гендиректора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.


С марта 2014 года власти Австралии сообщали о введении санкций против Москвы свыше 25 раз. В черный список попали более 1100 россиян и свыше 300 предприятий из РФ. Канберра полностью прекратила торговые отношения с Москвой.


Кроме того, австралийскими властями были заморожены активы попавших в черный список россиян. Канберра также запретила национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями.

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Австралия введет санкции против 20 предприятий России, включая «Росатом», «Роснефть» и «Северсталь»

В черные списки попадут и некоторые россияне 19 мая 2023
Dailystorm - Австралия введет санкции против 20 предприятий России, включая «Росатом», «Роснефть» и «Северсталь»
#предприятия #белоруссия #санкции против россии #украина #австралия
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