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Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с белорусскими десантниками проведут учения у границы с Польшей
Маневры пройдут на полигоне под Брестом undefined
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Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с белорусскими десантниками проведут учения у границы с Польшей

Маневры пройдут на полигоне под Брестом

Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с белорусскими десантниками проведут учения под Брестом, у белорусско-польской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь. В ведомстве добавили, что на протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с вагнеровцами отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский.


Польское руководство в ответ перебросило к белорусской границе две бригады военных. Об этом американским журналистам заявил министр обороны Мариуш Блащак. Он подтвердил, что переброска военных к границе связана с ЧВК «Вагнер».


К границам Белоруссии были переброшены 12-я и 17-я бригады ВС Польши. Одна из них дислоцируется на новой базе в Кольно, другая — в Бяла-Подляске, вблизи границы с Белоруссией.


В Минобороны Белоруссии до этого заявляли, что бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в подготовке военнослужащих территориальных войск республики в районе города Осиповичи Могилевской области. Белорусская сторона при этом не уточняла численный состав прибывших в республику вагнеровцев.


Заместитель главы МВД Белоруссии Николай Карпенков отмечал, что у вагнеровцев есть бесценный опыт, который пригодится спецподразделениям республики. Карпенков пояснил, что основное предназначение отрядов спецназа — «повышение боевых возможностей в особых условиях». В частности, это борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.


Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что совместно с руководством ЧВК «Вагнер» была «выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск».


Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», выступил с обращением к бойцам организации, прибывшим в Белоруссию. Предприниматель сказал, что пока бойцам придется находиться на территории республики. За это время Пригожин пообещал сделать Вооруженные силы Белоруссии «второй армией мира».


Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался: его не беспокоит то, что в республике может быть размещено какое-то количество бойцов ЧВК. Все знания, которые они накопили на фронте, будут рассмотрены и использованы для подготовки, полагает Лукашенко.


Он рассказал, что в его стране не возводятся никакие новые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Власти республики предлагали компании несколько бывших военных городков, но у руководства ЧВК «другое видение по размещению», сказал Лукашенко, отказавшись раскрывать перед журналистами детали.


До этого Лукашенко говорил, что власти республики помогут ЧВК «Вагнер», если те захотят «какое-то время перекантоваться», но лишь за счет самой военной компании.

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Dailystorm - Путин заявил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует
#белоруссия #военные учения #граница #брест #чвк вагнер #евгений пригожин
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